La denuncia della Meloni: «Osceno ricatto elettorale di Conte a Pd-5S sui soldi del Recovery Plan»

20 ago 2020 di Giovanna Taormina

«Osceno ricatto di Conte». Giorgia Meloni in un post su Facebook attacca il premier che ieri in una lunga intervista al Fatto Quotidiano aveva supplicato Pd e M5S ad allearsi per le regionali. «Senza alcun pudore il presidente del Consiglio invita Pd e M5S a mettersi d’accordo nelle Marche e in Puglia. Perché “le forze di maggioranza dovrebbero avere tutto l’interesse a competere al meglio per essere protagoniste” anche nella partita sulla gestione dei soldi che arriveranno dall’Europa alle Regioni con il Recovery Plan. Parole sconcertanti – scrive Giorgia Meloni – che richiamano le peggiori logiche della Prima Repubblica e una gestione del potere e delle Istituzioni che fa rabbrividire. Gli italiani – scrive ancora la leader di FdI – hanno capito bene con chi hanno a che fare e il 20 e il 21 settembre manderanno un segnalo chiaro a chi occupa Palazzo Chigi abusivamente e contro la loro volontà».

L’appello di Conte

Nell’intervista, Conte terrorizzato da una sonora batosta alle regionali aveva detto: «Trovo ragionevole che le forze politiche che sostengono il governo provino a dialogare anche a livello regionale. In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione». Poi aveva aggiunto: «Stiamo elaborando un Recovery Plan, finanziato con ingenti fondi europei, che costituisce la più grande opportunità per le nuove generazioni dal secondo dopoguerra a oggi. Le Regioni – aveva ricordato il premier – saranno coinvolte in questi progetti e diventeranno anche dei centri di spesa». Poi aveva aggiunto: «Ovviamente, il governo non farà distinzioni di colore politico nei confronti dei governi regionali. Ma le forze di maggioranza dovrebbero avere tutto l’interesse a competere al meglio per essere protagoniste in questa partita anche a livello regionale».

I commenti del web al post della Meloni

Valanga di commenti al post della leader di Fratelli d’Italia. Scrive un utente: «Conte non essendo iscritto a nessun partito vuole L accordo in Puglia solo per salvaguardare la sua poltrona . Fino che non ci sarà una rivolta purtroppo dovremmo subire la dittatura di questo governo di incapaci». E un’altro aggiunge: «Lascia fare quello che vogliono, in tanto non vinceranno. Ed io non vedo l’ora che li possiamo mandarli a casa». E un altro ancora dice caustico: «Conte non perde occasione per manifestare il suo delirio di onnipotenza. Ridicolo e osceno».