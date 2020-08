In tasca il reddito di cittadinanza, al lavoro in nero: vengono alla luce nuovi scandali

Lavorava in nero in un ristorante di Ortona (Chieti) e percepiva il reddito di cittadinanza. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante l’attività di controllo per verificare il rispetto delle norme anti Covid. E anche di quelle in materia di lavoro nei ristoranti, stabilimenti balneari e nei luoghi di intrattenimento.

Reddito di cittadinanza, ma lavorava in nero

In particolare, nel lungo weekend di ferragosto, gli agenti hanno controllato diversi esercizi pubblici del tratto litoraneo compreso tra Ortona e Fossacesia. E appunto in località Lido Riccio di Ortona hanno scoperto due lavoratori “in nero”, di cui uno, tra l’altro, percettore del reddito di cittadinanza, e contestate al legale rappresentante dell’esercizio pubblico sanzioni amministrative per poco più di 10.000 euro. A Fossacesia, invece, è stato trovato nel ristorante un lavoratore non assunto e contestata una sanzione amministrativa di 3.600 euro. In questo caso è stata anche disposta nei confronti del titolare la sospensione dell’attività imprenditoriale in quanto il numero di lavoratori in nero era pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

