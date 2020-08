Marco Travaglio, direttore del Fatto, fa mettere in prima pagina la notizia: al meeting di Cl ci saranno tutti ma non hanno invitato Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti. Un chiaro intento anti-governativo, sottolinea Il Fatto, che non l’ha presa affatto bene. Anche perché tra gli ospiti di grido ci sarà Mario Draghi, da molti indicato come il tecnico autorevole in grado di sostituire in questo momento di crisi l’opaco Giuseppe Conte.

L’invito a Salvini e Meloni

Ma c’è di più: sono stati invitati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I quali parleranno di un tema più che mai attuale: “Il Parlamento esiste ancora?”. Sullo stesso tema è previsto l’intervento di Luigi Di Maio ma non quello di Vito Crimi. Infine, l’assenza di Zingaretti (ma ci saranno altri big del Pd, Del Rio, Gualtieri, Gentiloni, Sassoli, De Micheli).

Sarà un meeting tutto orientato al dopo-Conte, incentrato sulla volontà di far capire quanto l’attuale governo sia inadeguato? Parrebbe proprio di sì, stando alla selezione degli ospiti, e la cosa non va giù a colui che di questo governo si sente un po’ regista e tutor, cioè Marco Travaglio.

Conte no, ma ci sarà Draghi

Il meeting era già stato al centro di un articolo del Fatto di metà luglio, in cui si anticipava la presenza di Mario Draghi a Rimini e si tiravano le somme: i ciellini intenderebbero promuovere un governo di unità nazionale. Del resto Conte non era stato ospite dell’evento di fine agosto né nel 2018 né nel 2019. La cosa non viene digerita dai travaglisti: “Il pur cattolicissimo Conte non ci sarà – scrive il giornale – e la cosa stride con il trattamento riservato ai predecessori”. Tutti invitati al contrario di “Giuseppi”. In ogni caso, se è vero che quello antigovernativo sarà l’orientamento del meeting, sarà bene seguirlo con particolare interesse: non sarebbe la prima volta che a Rimini si prefigurano scenari poi destinati a realizzarsi in breve tempo.