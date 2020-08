Ha suscitato un vespaio il video del balletto degli appartenenti al corpo della Marina nel cortile di una caserma non identificata. I marinai, in divisa e in formazione da parata, sono guidati nelle mosse di danza da una donna. Il sottofondo è la musica di Jerusalema, un brano ballabile che in questo momento è molto popolare su Tik Tok.

“Il brano – si legge su Fanpage – è stato pubblicato quasi un anno fa, nel novembre del 2019 e prima che qualcuno la notasse e la rendesse popolare su TikTok era rimasta abbastanza localizzata. Il brano, spensierato e ballabile, poi è diventato l’esempio perfetto di come in un attimo si possa trovare una platea mondiale che, anche se non comprende nulla di ciò che viene detto, si adegua al ritmo e costruisce coreografie. La canzone, infatti, è una preghiera a Dio, un’invocazione a portarlo con sé: “Gerusalemme è la mia casa, guidami, portami con te non lasciarmi qui – canta Master KG -. Il mio posto non è qui, il mio Regno non è qui, guidami, portami con te”.

Il video, che non si sa dove e quando sia stato girato, sta creando sconcerto e suscita commenti indignati. La Marina Militare – secondo quanto riferisce l’agenzia Adnkronos – sta facendo le opportune verifiche per accertare la veridicità o meno del video. E per verificare la provenienza di quella che potrebbe essere una goliardata sfuggita di mano a qualcuno.