Giorgia Meloni: «Conte usa la paura del Covid, al governo solo incapaci che non sanno fare nulla»

Il governo Conte «usa sempre di più la paura del Covid» per «non dovere affrontare alcune sue difficoltà». Giorgia Meloni, ospite di Stasera Italia su Retequattro, attacca. E lo fa fotografando la situazione di caos che regna a Palazzo Chigi. L’esecutivo ha «la difficoltà di riaprire le scuole garantendo certezza e sicurezza per studenti e famiglie e il rischio di non vincere le prossime elezioni regionali. Questo è il motivo per cui si parla del loro rinvio. Però ora basta. Noi non siamo disponibili a rinunciare alla nostra libertà e democrazia perché questo governo di incapaci non è in grado di affrontare le sue responsabilità».

Meloni: «Il centrodestra esempio di compattezza»

«Penso che la coalizione di centrodestra abbia dato un grandissimo segnale di compattezza con la firma di questo documento», ovvero del patto anti-inciucio. «Noi», aggiunge la Meloni, «chiedevamo la firma di un patto da tempo, non per un fatto di lealtà reciproca, ma un fatto di lealtà complessiva verso i cittadini che ci sostengono». Ed «è simbolico che sia avvenuto proprio nei giorni in cui M5S e Pd cercano invano un accordo sulle regionali, di fatto dichiarando all’Italia intera che non condividono niente, non si sopportano e guardano solo alla brama».

Lo show dei paracadutisti

Continua la campagna elettorale di Giorgia Meloni. Dopo l’offensiva sulle spiagge a colpi di infradito elettorali e cruciverba patriottici, la leader di Fdi si “lancia” in una nuova “acrobazia”. Nelle Marche, dove il candidato del centrodestra è Francesco Acquaroli, la Meloni ha assistito allo show dei paracadutisti della “Società Sportiva Lazio Paracadutismo” capitanati da Lino Della Corte. Atleti e campioni protagonisti di voli acrobatici dedicati a Fratelli d’Italia.

Meloni e il Tricolore di 500 metri

I paracadutisti sono scesi con due enormi bandiere accompagnati dalla musica di Nessun Dorma di Puccini nella Turandot: un Tricolore di 500 metri quadrati e una bandiera di 170 metri quadrati con lo slogan di Fdi Vogliamo un’Italia libera, forte e coraggiosa. «Una bellissima sorpresa dal cielo di San Benedetto del Tronto», ha commentato Meloni in diretta Facebook dalla cittadina sul litorale marchigiano.