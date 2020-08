Era salito su un autobus senza la mascherina ma, all’invito degli altri passeggeri a coprirsi almeno il

viso e le vie aeree, ha reagito colpendo con un pugno in faccia un ragazzo di 36 anni. E’ successo a Genova ieri pomeriggio all’altezza di piazza Pallavicini in Val Polcevera. La scena è avvenuta a bordo di un bus della linea 53 dove un 29enne, cittadino del Camerun e risultato poi irregolare sul territorio, salendo sul mezzo senza la

mascherina obbligatoria si è scusato dicendo che l’aveva rotta.

Un altro passeggero, un 36enne di origini marocchine, lo ha invitato a coprirsi naso e bocca, ma da qui è scattato un diverbio nel quale il 36enne è stato colpito al volto. Il 29enne protagonista della vicenda si è poi posizionato tra le porte centrali del mezzo pubblico impedendone la partenza per oltre 1 ora. Sul posto è intervenuta la

polizia che ha denunciato l’uomo per interruzione di pubblico servizio.

Un episodio che si unisce ai tanti che in questo periodo di emergenza sanitaria vedono protagonisti gli immigrati, a cui evidentemente non si presta più il doveroso controllo.