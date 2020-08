Elisabetta Canalis vittima dei vandali ad Alghero. Posta il video: «Ragazzi ubriachi, una vergogna»

Brutta sorpresa per Elisabetta Canalis, in vacanza con la famiglia. Da alcuni giorni è a bordo di una barca ormeggiata al largo di Alghero. Sul suo profilo Instagram ha raccontato di essere stata vittima di un gruppo di giovani ubriachi.

Elisabetta Canalis mostra il filmato social

L’ex velina ha documentato tutto con un filmato social che sta provocando una miriade di reazioni. «Quella è la mnia bici, quella è di mio marito e il seggiolino di Skyler». Le indica perché i ragazzi hanno buttato tutto dalla muraglia sugli scogli. Nel filmato Elisabetta Canalis ha mostrato le due biciclette danneggiate, gettate sugli scogli e il seggiolino per bambini galleggiare in mezzo alle rocce. Un episodio di cui è stata vittima suo malgrado e che non è isolato.

È già la seconda volta che succede

L’ex velina, dopo aver recuperato le due bici, ha spiegato ai suoi follower di essere finita nel mirino dei vandali per la seconda volta. «Purtroppo ad Alghero è pieno di ragazzini che, non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi. E devo dire che quest’anno hanno battuto ogni record, perché è la seconda volta che mi buttano la bici dalla muraglia». Un modo inaccettabile di divertirsi o di sfogare la loro rabbia.