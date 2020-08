Elettra Lamborghini nella bufera per un concerto a Gallipoli zeppo di giovani: «Annullo le date»

Elettra Lamborghini si è ritrovata suo malgrado nei trend topic di Twitter perché ha tenuto un concerto in un locale di Gallipoli. Hanno partecipato centinaia di giovani. Secondo gli utenti del web il distanziamento sociale non è stato rispettato nel corso dell’evento e quindi la cantante è stata sommersa di critiche dai followers. L’hanno accusata di irresponsabilità nei confronti del proprio pubblico a fronte del contagio da coronavirus.

Elettra Lamborghini e il concerto “incriminato”

L’atmosfera era più incandescente che mai. Schiere di giovani sotto il palco ballavano sui ritmi travolgenti della Twerking Queen. Il tutto, in barba al distanziamento sociale e all’obbligo di mascherina. Molti di loro, come mostrato dalle immagini sul maxi-schermo o postate dagli utenti su Instagram, hanno rinunciato alle misure di sicurezza previste per contrastare il coronavirus, preferendo scatenarsi in tutta libertà. Una bufera social.

La bufera sui social, il passo indietro

Molti sul web hanno portato l’esempio a loro avviso positivo di altri artisti, come, come il dj Gigi D’Agostino, che ha annunciato di aver cancellato tutte le residue date dei suoi show nelle discoteche proprio causa Covid. Elettra Lamborghini dunque è tornata sui suoi passi e ha annunciato sia nelle stories di Instagram che su Twitter la scelta. «Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid…riconosco che non è il momento… ci é stata data l’opportunitá e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti».

Il precedente della spiaggia di Otranto

Non è la prima volta che la cantante finisce nell’occhio del ciclone per problemi legati al mancato rispetto delle regole da parte dei suoi ammiratori. Qualche settimana fa sulla spiaggia di Otranto è stata letteralmente assalita da una folla di fan desiderosi di un selfie. Tutti accalcati uno sull’altro, tanto che è dovuta intervenire la sicurezza per distanziarli.

Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, un boom

Elettra Lamborghini è una delle dominatrici dell’estate canora. Il suo singolo, cantato in coppia con Giusy Ferreri, La Isla, ha letteralmente spopolato diventando un tormentone. Come del resto lo è diventato il pezzo sanremese Musica (e il resto scompare).