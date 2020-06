La sfida del tormentone estivo: dalla Lamborghini a Irama passando per Baby K, Shade e Ramdom

Un duo inedito, quello formato da Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini, dà ufficialmente il via alla “corsa” per il tormentone più gettonato dell’estate 2020. Una gara che, quest’anno con la voglia di evasione dopo mesi di angoscia e “clausura” forzata, è forse persino più sentita. Diverse sono le star nostrane in lizza per il titolo di pezzo più suonato tra gli ombrelloni e nelle discoteche all’aperto.

Il tormentone, le “coppie rosa” in pole position

Ferreri e Lamborghini intonano La Isla, prodotto da Takagi & Ketra, dal 3 luglio in rotazione radiofonica. Due identità forti, due donne protagoniste della musica italiana che giocano con le note per tirare fuori il loro lato più istintivo ed intenso. Cantano per la prima volta insieme in un brano che è un inno all’estate, alla leggerezza e alle good vibes. Ma la gara è apertissima: sono infatti diversi i pezzi pronti a contendere al duetto il titolo di “hit dell’estate”. Primo fra tutti il ritmo di Guaranà di Elodie, in vetta alla classifica Airlpay dei più ascoltati in radio. “Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni/Vincere un Oscar e un Grammy?/Cosa succederà/Lasciamo la città/Tequila e guaranà”, canta la cantante italo-creola.

Baby K pronta a sfoderare le sue armi

Nel poker di donne candidate al tormentone c’è anche Baby K, con la sua Non mi basta più, special guest Chiara Ferragni. Boom di ascolti per il brano anche grazie al piccolo cameo dell’influencer. Che, anche se non mostra grandi doti canore, con il suo verso urlato «Questo è il pezzo mio preferito!» sta facendo impazzire il web. Perciò salgono le quotazioni del pezzo della cantante e rapper italiana.

La risposta di Fedez

La gara per il tormentone estivo si trasforma anche in un duello in casa Ferragni-Fedez. Il rapper spopola infatti con Bimbi per strada, il nuovo singolo con il quale fa ballare il figlio Leone. Forte il ritmo di “Baciamoci e facciamo / l’errore dell’anno / Non c’è Nirvana /i grandi a casa / bimbi per strada”.

Ma per il tormentone ci sono Irama, Shade e non solo…

Fanno scatenare in pista anche Irama con la sua Mediterranea, il duo Amoroso-Boomdabash con Karaoke, che sembrano nati per insidiare il primato ai colleghi per la colonna sonora delle serate in spiaggia. Di “Una voglia assurda/di stare tra la gente/urlare come in curva/cantare Acqua Azzurra/nudi in riva al mare”, canta J-Ax che, con un testo così, si candida di diritto al podio musicale dell’estate 2020. La vera sorpresa sarebbe la conferma del trionfo estivo per Shade, con Autostop, che ha fatto il pieno di visualizzazioni in pochi giorni. È già un tormentone da qualche settimana Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa di Random, che piace ai giovanissimi.