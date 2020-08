Eleonora Brigliadori scatenata contro il vaccino anti-Covid: «Frutto di Satana, con uomini ridotti a topi»

Eleonora Brigliadori contro il vaccino anti-Covid. Di più: letteralmente in furuata e scatenata al punto da indire una crociata contro la sperimentazione al via nei prossimi giorni allo Spallanzani. Uno studio, quello dei ricercatori sul virus e il suo possibile antidoto, definito dalla ex showgirl addirittura il «frutto di Satana, con uomini ridotti a topi»… E altre amenità di questo tipo. Non è certo una novità la posizione ferocemente ereticale ostentata ormai da anni dalla Brigliadori contro la medicina ufficiale, protocolli medici e prontuario farmacologico. Così come quasi tutti noi ricordiamo ancora con stupore l’aggressione inferta alla povera Nadia Toffa che, in veste di Iena, andò a intervistare la ex presentatrice Mediaset, incassando botte di santa ragione. Eppure, con quest’ultimo, inquietante post diffuso sui social, la Brigliadori riesce a superare anche se stessa… contro il vaccino anti-Covid. Di più: letteralmente in furuata e scatenata al punto da indire una crociata contro la sperimentazione al via nei prossimi giorni allo Spallanzani. Uno studio, quello dei ricercatori sul virus e il suo possibile antidoto, definito dalla ex showgirl addirittura il «frutto di Satana, con uomini ridotti a topi»… E altre amenità di questo tipo. Non è certo una novità la posizione ferocemente ereticale ostentata ormai da anni dallacontro la medicina ufficiale, protocolli medici e prontuario farmacologico. Così come quasi tutti noi ricordiamo ancora con stupore l’aggressione inferta alla povera Nadia Toffa che, in veste di Iena, andò a intervistare la ex presentatrice Mediaset, incassando botte di santa ragione. Eppure, con quest’ultimo, inquietante post diffuso sui social, la Brigliadori riesce a superare anche se stessa…

La Brigliadori contro il vaccino anti-Covid

Già, perché nell’inveire contro il vaccino anti-Covid, l’ex showgirl suona la carica ai cristiani chiamati alla crociata contro quello che definisce il «frutto di satanismo applicato alla vita politica, alla vita economica e a questa degenerazione di una sanità che non sa più che cosa è l’anima umana»… Così, in nome di uno scetticismo eretto a sistema. Dopo aver bollato la pandemia di Covid-19 come mero “complotto americano”, la guru della salute dell’anima torna ad esternare tutto il suo disprezzo negazionista. Ma stavolta non c’entrano tumori e chemioterapie. No, stavolta la Brigliadori tuona contro i vaccini. E in particolare contro quello anti-Covid che verrà sperimentato allo Spallanzani… Così, sul suo profilo Facebook posta: «24 agosto di questo 2020, segnatevi questa data, perché questo è l’inizio della distruzione del genoma umano».

Ecco il testo dell’inquietante post su Facebook