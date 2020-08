Briatore sta bene e sarà dimesso domani, alla faccia della sinistra che lo voleva morto

Flavio Briatore sarà dimesso domani dal San Raffaele e continuerà la terapia in isolamento domiciliare. Le dimissioni di Briatore dall’ospedale “sono previste domani mattina. Le condizioni cliniche generali – informano dall’Irccs di via Olgettina, dove l’imprenditore proprietario del Billionaire è stato ricoverato per problemi diversi da Covid-19 ed è risultato positivo al tampone – consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al coronavirus Sars-CoV-2″.

Briatore: “Ho sempre fatto rispettare le regole al Bollionaire”

”Al ‘Billionaire’ abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate Per tacere di altri comportamenti”. Così aveva parlato Flavio Briatore questa mattina alla Stampa. Il suo ‘Billionaire’ si è trasformato in un focolaio con oltre 50 persone positive al virus. E un dipendente è finito in rianimazione. ”Stiamo seguendo ora dopo ora le condizioni di tutti -dice l’imprenditore- Stanno tutti bene a parte un ragazzo che aveva precedenti patologie”. Un capro espiatorio, così si definisce Briatore, che sta bene, anche a dispetto delle ironie e delle gufate della sinistra.

E di quella giustizia divina che aveva fatto auspicare a qualcuno del Pd la morte prematura di Briatore.