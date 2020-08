Flavio Briatore in un video su Instragram si è scagliato duramente contro il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda «Abbiamo le prove scritte e video che i famosi 65 decibel di questo sindaco di Arzachena non solo non li rispetta nessuno perché c’è musica a palla in tutti i locali ma ballano anche per cui (il sindaco, ndr) non fa rispettare neanche il decreto ministeriale. Per questo ho contattato i miei avvocati».

Infatti, dopo la stretta nazionale sulle discoteche e gli altri locali da ballo, il sindaco Ragnedda ha imposto ulteriori restrizioni nel suo territorio come lo stop della musica alla mezzanotte e l’obbligo che la stessa non superi i 65 decibel prima di quell’ora. Decisione che ha costretto Briatore a chiudere il Billionaire in anticipo. «Guardatevi quei video, in questi giorni ne succederanno delle belle. Essere bravi sì, presi per il culo, no!», prosegue Briatore. «Lui mi dà del vecchio dice che lavora perché portava le bottiglie al Billionaire». Ormai al Governo «abbiamo quella categoria lì. C’è un ministro che portava le bibite al San Paolo e c’è un sindaco che portava le bottiglie, d’acqua al Billionaire», conclude nel video. A Briatore aveva dato ragione, con un post sulla propria pagina Facebook, il commissario della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili.

Il sindaco di Arzachena: “Briatore è anziano, va protetto dal Covid”

La guerra Social tra Briatore e il sindaco aveva registrato un capitolo precedente, dove Ragnedda aveva dato del vecchio all’imprenditore lombardo. “Pensavo fosse una parodia di Crozza, invece ho visto che era l’originale. Anziché confrontarsi con me lei ha preferito andare a Montecarlo”. E poi l’attacco più inelegante: “Sono sicuro che questa ordinanza va a tutelare la salute di tutti, soprattutto dei più anziani come Briatore, che è giusto che si proteggano. Sarebbe un peccato perché l’Italia ha bisogno di personaggi come Flavio Briatore”. Oggi è arrivata la replica del patron del Billionaire. Ma, conoscendo i due personaggi, sicuramente non sarà il video conclusivo.