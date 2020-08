Briatore è positivo al Covid, ma non è malato. “Ricoverato per altri motivi, nessun privilegio”

Flavio Briatore è positivo al Covid-19. L’Irccs ospedale San Raffaele di Milano comunica che l’imprenditore «si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19. E che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo».

Briatore al San Raffaele

Giulio Melisurgo, medico curante, e Pasqualino D’Aloia, direttore professioni sanitarie del San Raffaele spiegano quali sono le sue condizioni. «Di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard. Che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività. Sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati».

L’ospedale ribadisce che «la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio».

L’infiammazione alla prostata

In una telefonata al Corriere della Sera, Briatore in mattinata aveva rassicurato sulle sue condizioni di salute. «Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato». Con una voce «sonora, ironica, non quella di uno che ha difficoltà respiratorie», scrive il giornale, aveva spiegato che «intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo». Poi aveva detto: «Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…». Quanto ai sintomi, l’imprenditore aveva spiegato di avere «un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto bene».

Le rassicurazioni della Gregoraci

A rassicurare sulle condizioni di Briatore è stata anche Elisabetta Gregoraci su Instagram. «Vi ringrazio tantissimo per i messaggi e le chiamate ricevute oggi e mi scuso se non sono riuscita a rispondere a tutti. Flavio sta bene, ci siamo appena parlati. Il vostro affetto mi commuove sempre».