Bellanova fa festa e posta una foto davanti a una grande villa. Travolta da sfottò e insulti

Teresa Bellanova ha festeggiato il suo 62esimo compleanno. E su Twitter ha ringraziato tutte le persone che le hanno fatto gli auguri. Il suo post è diventato subito virale. Ma per il ministro dell’Agricoltura ed esponente di Italia Viva non ci sono stati solo gli auguri. Ci sono stati anche sfottò, ironie e critiche feroci per la sanatoria degli immigrati. «Da oggi sono una ragazza di 62 anni – ha scritto la Bellanova – Mi state inondando di messaggi di auguri per il mio compleanno: non posso che dirvi grazie di cuore, il vostro sostegno ed il vostro affetto mi sono preziosissimi». La foto che ha postato la ritrae con occhiali scuri, un largo cappello e un vestito largo coloratissimo. La Bellanova è in posa di fianco a una testa di moro, la classica ceramica siciliana. Alle sue spalle si nota una una bella villa.

Bellanova e l’ironia del web

Un’immagine che ha scatenato subito il web. Un utente ha scritto: «Se quella è casa sua, potrebbe ospitare un migliaio di clandestini». E un altro ha osservato: «Bellissimo posto per passare i giorni di chiusura totale». C’è chi ha dato libero sfogo all’ironia: «Signo’ una ragazza?! Ma santo cielo siete completamente fuori peggio di un balcone… ​A proposito tre suoi coetanei minorenni, due albanesi e un egiziano hanno violentato una ragazza di 15 anni…». Qualcuno ha poi commentato al vetriolo: «Gli auguri te li faremo presto quando andrai fuori dalle p***». Poi c’è chi è stato più ironico: «Le formulo i miei più sinceri auguri di buon compleanno, e auspico per Lei che possa godersi la meritata pensione quanto prima». E un altro ancora: «Ci stava anche un video con piantino di commozione, che le riescono così bene, auguri».