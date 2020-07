Violenti temporali colpiscono il Nord, a Milano allagati sottopassi e strade, esonda il Seveso

Forti temporali al Nord. A essere colpita in particolare, si legge su iLMeteo.it, è la Lombardia con Milano travolta a intensi nubifragi e conseguenti allagamenti di strade e sottopassi.

I temporali travolgono le strade di Milano

Le forti piogge hanno fatto esondare il Seveso in zona Niguarda, creando disagi alla circolazione nella zona Nord di Milano. In particolare le acque del torrente sono esondate in via Valfurva e le difficoltà per il traffico si sono verificate in viale Zara, viale Sarca e zona Niguarda. La circolazione di alcuni tram è rallentata o è stata sospesa in alcune tratte e sostituita da autobus. Ai Vigili del fuoco numerose le chiamate per segnalare cantine e sottopassi allagati.

Difficoltà anche nel bresciano e nel piacentino

In particolare, come segnala su Twitter Infomobilità Milano, ci sono allagamenti in via Elio Vittorini, vi Parea, viale De Gasperi e nei sottopassi di via Lombroso, via Pompeo Leoni, via Rubicone, via Astesani Altri temporali sono in corso sul nord del piacentino, sul bresciano, sulle rive del Garda (da Desenzano a Sirmione) e su molti tratti del comparto alpino e prealpino centro-orientale. Cielo nero e forti piogge.

Il weekend promette bene, caldo e niente temporali

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nel corso del weekend il tempo migliorerà decisamente grazie alla nuova rimonta dell’anticiclone. Sabato, a parte i temporali sugli Appennini meridionali il sole sarà prevalente e le temperature di nuovo in aumento. Domenica, sole su quasi tutte le regioni, isolati temporali pomeridiani potranno interessare i confini alpini. In anteprima il team annuncia per la settimana prossima un’importante ondata di caldo africano che farà schizzare le temperature oltre i 38°C su tutto il Centro-Sud e su alcuni tratti della Pianura Padana.