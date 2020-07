Susanna Ceccardi straccia David Parenzo. La candidata alla presidenza della Regione Toscana in quota leghista mette a tacere il verboso conduttore di In Onda. E su La7 va in onda un gustosissimo show a cui persino il coriaceo Luca telese deve arrendersi e riconoscere all’ospite in collegamento punto, set e partita…

La Ceccardi annienta Parenzo a In onda su La7

Le domande rivolte da Parenzo alla Ceccardi sono insidiose e rivolte alla ospite di turno con quella stizza sardonica tipica dello stile “giornalistico” del conduttore de La7. Ma non solo l’europarlamentare del Carroccio vede il bluff: lo smaschera pure, profanandolo con una serie di repliche secche e rimpalli al fair play, credibilità delle affermazioni politiche e vis sibillina delle domande dei suoi interlocutori. Insomma, in poche parole, la Ceccardi dà una bella lezione di stile e di politica a Parenzo che, incassato il colpo, non può che tacere (come gli fa notare opportunamente anche lo stesso collega e partner di conduzione)…

Il giornalista ammutolito su sovranismo e regionali in Toscana

Il primo ace (punto sulla battuta, tanto per rimanere nella metafora tennistica), la Ceccardi lo segna sul sovranismo. Quel sovranismo che Parenzo contesta e svilisce ogni volta con tutta l’enfasi che può. Ma la Ceccardi sull’argomento è preparata: alza la palla, assesta la bordata e stende Parenzo con la forza dei fatti, la fermezza delle loro argomentazioni: «Noi, seguendo la Costituzione, rivendichiamo di essere sovranisti». Poi, per essere certa della chiarezza della sua dichiarazione, eleva al quadrato la rivendicazione politica e spiega: «È la Costituzione italiana ad essere sovranista». A quel punto Parenzo è frastornato, ma non molla. E prima della chiusura prova a insinuare: «Lei si dimetterà dal Parlamento europeo o prima aspetta il voto? Io vincerò, quindi certo che mi dimetterò». La risposta è tranchante. Parenzo ammutolito. Telese convinto, tanto che al collega suggerisce: «Ti ha risposto bene. Prenditela questa»… Sipario.