Temptation Island fa il pieno di ascolti e diventa un “caso”. Tiene banco la storia di Antonella Elia

Temptation Island continua a crescere e trionfare negli ascolti. Uno strano fenomeno televisivo in piena estate. L’ultima puntata ha totalizzato addirittura 3.727.000 spettatori e il 23.7% di share. Dati molto alti, concorrenza sconfitta. Critici e opinionisti continuano a domandarsi il perché del successo della trasmissione. Fatto sta che incolla al piccolo schermo un gran numero di italiani, un po’ come fece il Gf Vip durante il lockdown.

Temptation Island e Antonella Elia che attira ascolti

Il parallelo con il Gf Vip è – secondo molti – la motivazione. A fare il pieno di ascolti, infatti, c’è un personaggio, Antonella Elia, che con il suo carattere particolare e le sue storie desta curiosità e divide il pubblico televisivo. Riesce sempre a incidere, tra urla e lacrime. E lo sta facendo anche a Temptation Island. Infatti “regna” incontrastato il “dramma” che sta vivendo nel programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Viene tradita in diretta compagno Pietro Delle Piane che confessa di aver baciato una “tentatrice. Durissima la reazione di Antonella Elia: «Che disgusto, poveraccio, che schifo». Già al Gf Vip c’era stata una situazione simile, con contorni però diversi, che aveva coinvolto anche la figlia di Dario Argento.

Un altro “caso” è quello di Lorenzo Amoruso

Anche un’altra vicenda tiene banco a Temptation Island. Ed è la situazione in cui si sta trovando Lorenzo Amoruso. Vede un video in cui la showgirl e sua compagna, Manila Nazzaro, si lamenta del rapporto che ha con lui. «Secondo me non cambierà mai», dice la fidanzata. E Lorenzo urla: «Siamo su Scherzi a parte?». Poi vede altri video della compagna che si commuove parlando della sua vita e del suo rapporto. Lorenzo non ci sta: «Le ho dato tutto, non lo avevo mai fatto prima forse perché non ho mai trovato la donna giusta».