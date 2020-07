Sonia Bruganelli nel mirino. La moglie di Bonolis travolta dagli insulti sul web: «Coatta, vai a zappare»

Accade di nuovo. L’ennesima aggressione degli “odiatori” del web contro Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis viene travolta da una valanga di insulti. La colpa: ha postato un selfie con un orologio d’oro in bella mostra. Gli haters impazziscono e volano offese. C’è chi la apostrofa come «cafona coatta». A sfoggiare lussi sono molti personaggi, ma l’accanimento che c’è con lady Bonolis non c’è per nessuno.

Sonia Bruganelli e lo scatto a Trani

L’immagine è stata scattata dal porto di Trani. Nella didascalia Sonia Bruganelli ha scritto: «Il punto di vista». Accappatoio e orologio di lusso al polso, tanto è bastato per far scattare il consuetudinario linciaggio contro di lei. «Ti sei solo arricchita». «Vai a zappare la terra! L’unico lavoro adatto ad un’ignorante come te!». «Invece di perdere tempo a postare le tue ca****, preoccupati di portare i tuoi figli da un bravo dietologo. Ne hanno proprio bisogno».

Lo scontro infinito con gli odiatori del web

Tra la moglie di Bonolis e gli haters lo scontro è quasi quotidiano. Loro continuano a insultarla perché sostengono faccia uno sfoggio eccessivo delle sue ricchezze. Lei continua a rispondere a tono senza prendersela mai troppo. Oppure, a rispondere per lei, ci pensano i fan. Che replicano agli odiatori: «Questa è cattiveria gratuita». E numerosi sono i commenti positivi, i cuori e gli apprezzamenti alla foto. «Ma voi siete dei malati», scrive un fan. «Sei sempre il solito. Ma conosci solo queste 4 parole?», tuona un altro utente. E ancora: «Ma che paura. Questa è tutta invidia. Entro la fine della giornata tutti si saranno dimenticati di te».

Sonia Bruganelli e la cena da 250 euro

Nei giorni scorsi Sonia Bruganelli era a Ibiza, dove ha passato un po’ di tempo in assolito relax tra lussi e agi. Proprio durante le sue meritate ferie, ha avuto le solite critiche per alcune foto pubblicate di una cena extralusso, dal costo di 250 euro.