Sgarbi si scatena contro i grillini: «Sono idioti, dementi, con loro non si deve governare» (video)

«I grillini, dementi senza idee e coerenza», Sgarbi incontenibile in tv. E quando sembra che l’affondo sia concluso, il critico rilancia pure: A un anno dal papete, non solo difende le scelte del leader del Carroccio, ma aggiunge: Salvini e Meloni? Sono gli unici, veri leader del momento.

Sgarbi, a un anno dal Papete difende la scelta di Salvini di mollare i grillini

Già, perché si parla di leader politici nella puntata di ieri di Stasera Italia speciale. Si parla di guide carismatiche del Paese, di uomini al vertice capaci di governare e di convincere: e Vittorio Sgarbi non ha dubbi in proposito. Gli unici due al momento in grado di amministrare e guidare una realtà fiaccata e allo sbando sono Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i quali, aggiunge il critico, dall’alto dei loro indici di gradimento vanno ben oltre le cifre con cui governano gli attuali membri dell’esecutivo,

Sgarbi contro i grillini: se ne vadano, la loro presenza al governo è ingiustificata

Non solo. Va anche oltre la semplice requisitoria numerica Sgarbi. Tanto che, a un anno esatto dal “Papeete” – e dal clamore sul caso scatenato ad arte dalla sinistra –, Vittorio Sgarbi difende e rilancia la scelta di Matteo Salvini di rompere con il Movimento 5 Stelle. E in un altro passaggio del suo intervento tv, dichiara senza dubbi e senza perifrasi: «Ha fatto bene Salvini. Ha mostrato l’intelligenza di dire “non si può governare con quei dementi che anche oggi danno la prova di quello che sono, per esempio con la questione Benetton…Se ne vadano, liberino lo Stato dalla loro presenza ingiustificata. Non hanno un’ideologia, un principio, un’idea, una coerenza»…

Non hanno ideologia, orientamento, coerenza: sono “dementi”

«Perlomeno – conclude Sgarbi – Salvini sta in posizioni regolari, nel contesto di una politica che è fatta di scelte e orientamenti, e non di gente disorientata e disabile mentalmente come sono questi». Alfredo Pedullà, direttore de La Notizia Giornale e fan scatenato di Conte e grillini, sobbalza sulla sedia. Ma anche ogni sua possibile replica non è graffiante e corrosiva come l’enunciato che vorrebbe smentire…