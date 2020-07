Sbarchi, a Lampedusa 1000 migranti in 48 ore. Crimi senza vergogna: “Situazione sotto controllo”

Sono mille i migranti sbarcati nelle ultime 48 ore nella sola Lampedusa. L’isola è ormai al collasso, chiamata a fare fronte a un numero di stranieri oltre dieci volte superiore a quello per cui è attrezzata. L’hotspot, infatti, può contenere 95 persone. Ma secondo il capo politico del M5S e viceministro dell’Interno, Vito Crimi, non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi o lamentarsi: “La situazione – ha sostenuto – è sotto controllo”.

A Lampedusa cinque sbarchi in poche ore

Anche solo a guardare i numeri, però, appare evidente che non è e non può essere così. Solo nelle ultime ore si sono registrati 5 sbarchi a Lampedusa per un totale di un centinaio di nuovi arrivi. E già ieri, prima di questa ulteriore impennata di clandestini, l’hotspot era al collasso con 750 ospiti a fronte dei 95 che potrebbe contenere. L’unico modo in cui la situazione viene alleggerita sono i trasferimenti a Porto Empedocle, che di fatto significano solo spostare il problema da un luogo a un altro. “Questa non è immigrazione è caos. C’è un vergognoso traffico di esseri umani di cui il governo italiano è complice in maniera criminale”, ha detto ieri il leader della Lega Matteo Salvini, dopo aver visitato l’hotspot.

Ma per Crimi va tutto bene

La replica del governo non ha tardato ad arrivare. Così stamattina Crimi, ai microfoni di Radio Anch’io, ha sostenuto, riferendosi a Salvini, che “c’è qualcuno che strumentalizza”, mentre la situazione degli sbarchi a Lampedusa “è sotto controllo” e la gestione dei migranti “è strutturata in piena sicurezza”. “Qualcuno è in stato confusionale a spargere rabbia e paura, per nascondere altre cose oggi cerca di trovare sfogo in questa realtà”, ha sostenuto ancora il viceministro, mentre nuovi sbarchi si prospettano.