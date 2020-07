Salvini: “Oggi sono tutti eurofelici, ma questo Recovery Fund è una fregatura grossa come una casa”

Altro che svolta storica. Il recovery fund, salutato da Conte come un successo epocale, è una colossale fregatura. I toni di Matteo Salvini non lasciano dubbi. “Noi riteniamo che questo fondo sia un super-Mes, una fregatura grossa come una casa”. Così il leader leghista il giorno dopo il faticoso accordo trovato fra i capi di Stato e di governo della Ue. Dopo quattro giorni di vertici notturni e tira e e molla. Non c’è da gioire. “Sono soldi che andranno restituiti. Oggi sono tutti eurofelici, ma tornino sul pianeta terra… Tutti eurofelici, e il più contento è Monti.”. Il prestito all’Italia non è un regalo, spiega Salvin infuriato nel corso di una conferenza stampa con Alberto Bagnai.

Salvini: il Recovery Fund è una colossale fregatura

“Sono soldi in cambio di tagli e sacrifici”. Il leader leghista denuncia il rischio che l’accordo in sede europea comporti “il ritorno alla Legge Fornero” oltre a tasse sulla casa. Ma su questo, ha assicurato, “il governo olandese si attacca al tram”. In ogni caso, si tratta di soldi, anche quelli a fondo perduto,”che andranno restituiti”. Con un tweet Salvini ribalta l’immotivata esultanza del premier e della maggioranza. “È resa senza condizioni alle scelte della Commissione. Si parla di soldi prestati, da restituire fino all’ultimo centesimo, che arriveranno se va bene tra un anno, solo se l’Italia farà le riforme su pensioni, lavoro, sanità”. Insomma in fondo al tunnel – insiste Salvini si intravede una fregatura grossa come una casa. Se i prestiti comportassero Legge Fornero e patrimoniale su casa e risparmi sarebbe un costo sociale ed economico altissimo per gli italiani. Noi come Lega vigileremo perché così non sia».

Come si fa a festeggiare? E’ una resa incondizionata

Il dito è puntato contro l’eurosbornia. “Intanto gli otto miliardi chiesti alle partite Iva non potranno essere prorogati. Era tutto quello che chiedevano, una proroga a settembre… Come si fa, al tempo stesso, a festeggiare? E a estorcere 8 miliardi alle partite Iva?”. Per Salvini, inoltre, l’accordo firmato dal premier Conte “è un super Mes”. Che rende obsoleto il dibattito svolto finora sul meccanismo salva Stati. “Questo piano doveva essere la salvezza dell’Europa? Ma se i soldi arrivano non prima di aprile-maggio 2021, nei mesi prossimi cosa facciamo?”. Salvini promette che la Lega farà da cane da guardia. – “Da Conte andremo insieme a tutto il centrodestra. Andremo per difendere gli interessi degli italiani. Faremo da santo protettore degli italiani sul fronte lavoro, pensioni, sanità e sicurezza. E chiederà a Conte garanzie sul fatto che il prestito non sarà lacrime e sangue per gli italiani”.