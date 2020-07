Ocean Viking, Conte si arrende di nuovo alle ong: fa sbarcare altri 180 migranti e la sinistra festeggia

Conte cede ai ricatti e fa sbarcare altri migranti. Ora dopo il no di Malta, le minacce di suicidio di alcuni migranti e gli scontri all’interno del Pd arriva il sì allo sbarco. La nave Ocean Viking è stata autorizzata dalle autorità italiane a sbarcare a Porto Empedocle i 180 migranti che ha salvato nel Mediterraneo. Lo ha reso noto l’Ong Sos Mediterranee. «Abbiamo ricevuto istruzioni dalle autorità marittime italiane di sbarcare le persone a bordo a Porto Empedocle. La nave è attualmente diretta verso il porto che prevediamo di raggiungere entro domani mattina», ha spiegato l’Ong all’Afp, che ha un giornalista a bordo.

I migranti sbarcheranno a Porto Empedocle

A Porto Empedocle ci sarà poi un avvicendamento di migranti a bordo della Moby Zazà, la nave-quarantena che staziona in rada. I migranti della Ocean Viking saliranno lunedì a bordo dell’imbarcazione, che a sua volta prima farà sbarcare le altre 211 persone che ha ospitato per il periodo di isolamento, 30 delle quali erano risultati positivi al Covid-19. Ieri un team medico italiano è salito a bordo della Ocean Viking per un primo screening con tamponi delle persone soccorse da Sos Mediterraneé.

Salvini: «Saranno ospitati a spese degli italiani»

Matteo Salvini commenta caustico: « Minacciano il suicidio e il governo apre subito le porte ai 180 clandestini dalla Ong norvegese. Saranno ospitati sulla confortevole nave Moby Zazà a spese degli italiani e poi sbarcati. Siamo arrivati ai ricatti? Trafficanti di schiavi e mangioni dell’accoglienza gioiscono, tornano i bei tempi! Che schifo. Credo che nelle sette regioni al voto in settembre gli italiani daranno il giusto “ringraziamento” a Pd e 5 Stelle, oltre che incapaci mai visti mettono a rischio ogni giorno di piú la sicurezza e la salute degli italiani».

Rampelli: «L’Italia affonda e il Pd litiga sui tempi di salvataggio»