“Netta condanna del Fatto Quotidiano”: la solidarietà del governo a Giorgia Meloni (video)

Una “netta condanna” per le parole “profondamente sbagliate” usate dal Fatto Quotidiano nei confronti di Giorgia Meloni e di FdI. A esprimerla in aula, alla Camera, è stato il sottosegretario all’Economia, Antonio Misiani, parlando a nome di tutto il governo.

La solidarietà del governo a Giorgia Meloni

Dunque, anche l’esecutivo, compatto e con convinzione, si associa alla solidarietà a Fratelli d’Italia e alla sua leader. Ma anche alla totale riprovazione che tutto il mondo politico ha espresso nei confronti del giornale di Marco Travaglio. Da Maria Elena Boschi a Emanuele Fiano, passando per il centrodestra, la vicinanza a Meloni e lo sdegno per la sortita del Fatto Quotidiano, infatti, sono stati unanimi.

Per il Fatto quotidiano condanna unanime

E unanime è stata la preoccupazione per un articolo inaccettabile e incendiario, nel quale si è arrivati ad auspicare l’uso dello “schioppo” nei confronti della destra, evocando un clima da anni ’70 che mai come in questo momento rischia di dare ossigeno a quelle recrudescenze di terrorismo paventate proprio oggi dal Viminale.