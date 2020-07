Poi ci sono i furbetti del Mes. I traditori per vocazione. I bugiardi seriali. Reggetevi forte perché ci stanno provando davvero a fregarci. Ora, perché sanno che poi con la Trojka che verrà sarà il prossimo governo a doverci fare i conti. Altro che 36 miliardi sull’unghia.

Il governo Conte ha incarico i suoi furbetti per andare al Consiglio europeo di metà luglio senza trovarsi con la maggioranza spaccata sul Mes. Hanno ideato la risoluzione a prescindere, come Totò.

Sul Mes i furbetti vogliono giocare sporco

Il grillino Perilli e gli altri capigruppo di maggioranza hanno depositato una risoluzione che dice – senza vergogna – “udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio, le approva”.

Le hanno già “udite”. Prima che Conte parli. La cambiale in bianco al premier. Perché se scrivono Mes sì oppure Mes no il governo casca. Come disse un autorevole parlamentare, sono attestati su un granitico forse… Un golpe in Senato.