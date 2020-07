Merkel prima foto ufficiale con la mascherina: «Ma se seguo il distanziamento non la porto»

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, si è fatta ritrarre per la prima volta in una foto ufficiale indossando la mascherina. L’immagine è stata scattata la scorsa notte al termine di un incontro con i leader dei governi regionali in occasione dell’avvio della presidenza di turno tedesca dell’Ue. La mascherina scelta dalla cancelliera era nera con il logo della presidenza tedesca. Il tema è sorto lunedì quando, in occasione della visita in Germania del presidente francese Emmanuel Macron, un giornalista ha chiesto alla cancelliera perché non l’aveva mai vista in pubblico con la mascherina. «Se seguo le regole di distanziamento sociale non ho bisogno di mascherina. Se invece non le posso seguire e per esempio, mi trovo in un negozio di alimentari, in quel caso ovviamente non ci incontriamo», ha risposto la cancelliera.

La cancelliera replica a un giornalista

«In caso contrario mi avreste visto con la mascherina. Ma non vi dirò quando e dove andrò in un negozio di alimentari», ha aggiunto, rassicurando poi i giornalisti sul fatto che rispetta le regole stabilite dal Robert Koch Institut. Ora la cancelliera ha mantenuto la parola. Portare la mascherina è un simbolo importante durante la pandemia. In ogni caso è un esempio importante anche per i deputati tedeschi. In occasione del voto odierno sulla decarbonizzazione della Germania, il vice presidente del Bundestag, Wolfgang Kubicki, ha dovuto esortare più volte i colleghi a mantenere la distanza minima di 1,5 metri. Diversi deputati non indossavano la mascherina.

Dalla Merkel a Trump

Anche Donald Trump è intervenuto sull’uso della mascherina. «Mi dona. Mi fa sembrare il “cavaliere solitario”». Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ai microfoni di Fox Business che la mascherina gli piace, perché lo fa assomigliare a Lone Ranger. A chi gli ha chiesto perché non introduca l’obbligo di utilizzo di mascherine in tutto il Paese, Trump ha replicato: «Non so se occorra un obbligo, perché ci sono molti luoghi negli Stati Uniti dove le persone vivono a grandi distanze tra loro. Ma detto questo: sono assolutamente a favore delle mascherine, penso siano una misura positiva. Se fossi in un gruppo di persone, e fossimo vicini gli uni agli altri ne porterei una. Anzi: l’ho fatto, le persone mi hanno visto con indosso una mascherina».