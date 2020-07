Lega al 25,6%; Fratelli d’Italia al 15,8%; Forza Italia all’8,2%. Se si votasse oggi, il centrodestra sarebbe al 49,6%, davvero a un soffio dal 50%. Eppure, i numeri certificati dal sondaggio Tecné per Quarta Repubblica potrebbero non bastare. Perché, avverte Giorgia Meloni, “la sinistra sta per tirare agli italiani una fregatura”. Ovvero il proporzionale.

Così la sinistra vuole fregare gli italiani

“La sinistra, pur di non far vincere le elezioni ai suoi avversari, vuole rifilare una fregatura agli italiani: approvare una legge elettorale proporzionale pura nei primi giorni di agosto, sperando che la gente sia al mare e non si accorga che stanno consegnando la Nazione alla palude della Prima Repubblica. Scandaloso!”, ha scritto la leader di FdI, rilanciando sulla sua pagina Facebook uno spezzone della puntata di Quarta Repubblica, della quale è stata ospite e nel cui corso è stato presentato il sondaggio.

Meloni: “È uno scandalo. Gli italiani stiano in guardia”

“Devo mettere in guardia gli italiani: ci servono almeno altri cinque punti”, ha chiarito Meloni, spiegando il “pacco” che la sinistra sta preparando per gli elettori. “Queste persone – ha sottolineato Meloni – si vogliono assumere la responsabilità, pur di non far vincere le elezioni ai loro avversari o non giocare nel normale gioco democratico, di modificare la legge elettorale ogni due anni secondo come vanno i sondaggi per garantirsi che comunque si mantengono sulla poltrona anche se non hanno i voti”. “Ed è una cosa scandalosa, che io continuerò a denunciare“, ha concluso Meloni.