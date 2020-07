Dopo mesi di lavoro inascoltato, con le opposizioni a presentare a Conte proposte e indicazioni rimaste sempre lettera morta. Dopo le passerelle degli Stati Generali, disertati dall’opposizione, ora potrebbe essere la volta buona. Il premier scrive a Lega, FdI e FI: anche se ancora manca, al momento, una data per l’incontro.

Conte scrive all’opposizione

Le lettere di invito a Palazzo Chigi del premier Giuseppe Conte sono arrivate all’opposizione. Ma ancora non è stata fissata la data dell’incontro con il governo. Con una nota il presidente di FI Silvio Berlusconi ha annunciato di aver ricevuto la lettera, ed è pronto al confronto con il presidente del Consiglio, come – sottolinea – «sin dall’inizio della crisi». Il Cav, comunica il suo staff, «parteciperà all’incontro insieme a Lega e FdI e consegnerà al governo un corposo dossier di proposte ideate per far ripartire il Paese e per utilizzare al meglio le ingenti risorse europee messe a disposizione dell’Italia».