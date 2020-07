Lorella Cuccarini, la Rai le dà il “contentino” dopo la vergognosa epurazione: lo Zecchino d’Oro

Sarebbe cosa fatta l’arrivo di Lorella Cuccarini alla conduzione dello Zecchino d’Oro. La notizia era circolata nei giorni scorsi come indiscrezione, dopo le polemiche che avevano accompagnato l’addio della “più amata dagli italiani” alla Vita in diretta.

Lorella Cuccarini allo Zecchino d’Oro…

A confermare che la Cuccarini affiancherà il direttore artistico della storica manifestazione, Carlo Conti, nella conduzione della finale in prima serata e che sarà la conduttrice delle puntate pomeridiane è stata l’Adnkronos, facendo riferimento al palinsesto autunnale di Rai1, la cui presentazione ufficiale è attesa per il 16 luglio.

…Aspettando un nuovo “Fantastico”

Dunque, Cuccarini prenderà il posto di Antonella Clerici, cheha condotto la kermesse canora nell’ultima stagione. Clerici, secondo quanto trapelato, dovrebbe condurre un programma quotidiano intitolato È sempre mezzogiorno e il talent show in prima serata The Voice senior. Non è la prima volta che Cuccarini si trova al fianco dei piccoli cantanti dello Zecchino d’Oro. Già nel 2010, per la 53esima edizione, infatti, calcò il palco dello show, come madrina della terza serata. Inoltre, per la conduttrice e show woman, che la scorsa settimana è stata insignita del prestigioso premio Flaiano per il Musical, si parla anche di un programma nella prima serata del sabato con Pippo Baudo e in stile Fantastico.