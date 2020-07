La Russa: «Dal Fatto Quotidiano incitamento all’odio in stile anni ’70. Hanno problemi gravi»

Inaccettabile e pericoloso. Così Ignazio La Russa giudica l’articolo del Fatto quotidiano che auspicava l’utilizzo dello “schioppo” contro Giorgia Meloni, gli esponenti e i sostenitori di FdI.

La Russa: “Incitamento all’odio in stile anni ’70”

”La logica degli anni ’70 tanto cara a sinistra, per cui nelle piazze si gridava che uccidere un fascista non era reato, oggi viene riproposta dal Fatto Quotidiano con un articolo tanto inaccettabile quanto pericoloso. Incitare all’odio e all’eliminazione fisica dell’avversario politico non può e non deve passare sotto silenzio”, ha avvertito il vicepresidente del Senato.

Travaglio & co rimangono isolati

“Bene hanno fatto tutte le forze politiche a prendere le distanze dal quotidiano diretto da Marco Travaglio. Che evidentemente – ha concluso La Russa – deve avere gravi problemi se si immiserisce in simili operazioni per acquisire o confermare lettori tra la parte più becera della sinistra”.