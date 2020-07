“A me non risulta…”, è la velenosa frecciata che l’ex fidanzata di Giulio Berruti, nuova fiamma di Maria Elena Boschi, indirizza all’esponente politica del partito di Matteo Renzi. Lei si chiama, attrice e produttrice svizzera, apparsa sorpresa dalle foto pubblicate sul settimane “Chi” che documentano un flirt in atto tra la Boschi e Berruti.

La Kirchmair, attrice e produttrice 24enne di origine svizzera, ha parlato al settimanale Di Più della fine del suo amore con Berruti: “Sono molto sorpresa delle foto che sono uscite negli ultimi mesi. Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e la signora Boschi è stato un po’ strano per me e hanno sicuramente contribuito a far si che le cose tra me e Giulio rimanessero strane”. Ed aggiunge: “Giulio, quando cerchiamo di parlare, sostiene ancora che loro sono solo amici; come l’ha sempre fatto in passato, quando lo vedevo parlare con lei e glielo chiedevo”.

Da qui il sospetto di una trovata politico-pubblicitaria della Boschi, alla quale la Kirchmair riserva un’altra stoccata: “Non mi sono neanche mai preoccupata visto che io e Giulio ci siamo amati tantissimo e che la signora ha più di 15 anni in più di me…”.

Intanto, sempre su Di Più Tv, si legge che Giulio Berruti e Mari< Elena Boschi avrebbero deciso di aspettare prima di ufficializzare la propria relazione perché prima «vogliono capire bene dove li porterà».