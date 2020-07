“Una grillina! Ed è un insulto peggiore che essere definita p…!”. I suoi toni, apparentemente goliardici, furono giudicati a ragione offensivi e sessisti nei confronti della ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina, contestatissima nell’ambiente scolastico. Ora, a distanza di due mesi e nonostante le scuse, Vittorio Da Pra’, docente di matematica della provincia di Novara nonché vicesindaco di quota Pd di un paesino piemontese, Molare, è stato licenziato.

Ne dà notizia La Stampa di Torino, che ricorda come il caso fosse scoppiato durante l’approvazione del decreto scuola. De Prà, ex assessore al Bilancio al comune di Molare, nell’Alessandrino, ed ex iscritto al Pd, si scagliò conrro il M5S ma anche contro la ministra, con quei paragoni offensivi costellati da faccine sorridenti.