Il sindaco di Messina attacca Conte: «Ha fallito, non fa nulla e getta benzina sul fuoco»

«Ci sono dati statistici che dimostrano che questo Governo sta facendo male sui migranti». Lo dice all’Adnkronos il sindaco di Messina, Cateno De Luca. «Il fallimento è nei numeri. Durante una fase di emergenza sanitaria come quella che viviamo a causa dell’epidemia da Covid-19 gettare benzina sul fuoco è la cosa peggiore che si possa fare».

Il sindaco di Messina e l’immigrazione

Torna quindi a criticare il Conte bis. questa volta sul fronte delle politiche in tema di immigrazione. Nella città dello Stretto alle prese con altre emergenze – come quella delle baraccopoli con «le famiglie costrette a vivere sotto tetti d’amianto» – non sono stati trasferiti al momento migranti. Ma per il primo cittadino quello delle navi deve diventare «un sistema strutturato e la soluzione definitiva» nella gestione degli sbarchi.

La ripartizione di quote

«Come si dice, “occhio non vede, cuore non duole”, aggiunge il sindaco di Messina. «Potrà sembrare ipocrita ma questa soluzione è in grado di assicurare la tranquillità sociale. Amministrare le masse in situazioni simili può diventare complicato. Ecco perché evitare certi approcci è fondamentale. Dalla nave i migranti devono essere condotti direttamente negli altri Stati secondo una ripartizione per quote. Invece, su questo punto il Conte bis non ha fatto nulla».