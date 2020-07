«Ma avete visto i numeri»? Rocco Casalino, terrorizzato dalla situazione di crisi all’interno della maggioranza, prova ad attaccarsi ai sondaggi relativi al gradimento di Conte. Ma il governo traballa e litiga su tutto. L’accordo del Pd di Zingaretti sulle ultime proposte del premier, dall’Iva al Mes, passando per i decreti sicurezza, è in bilico. E la situazione, stante proprio al clima d’incertezza e ai retroscena che trapelano da Palazzo Chigi, non lascia prevedere niente di buono per lo scricchiolante governo giallorosso…

Governo, Casalino terrorizzato s’attacca ai sondaggi su Conte

E tutto questo il portavoce di Conte lo sa bene. Tanto che, tra gli altri, oggi Repubblica riporta – e Libero cita –: «Nella testa di Giuseppe Conte la vera assicurazione sulla sua permanenza a Palazzo Chigi sta nei numeri degli istituti di sondaggio». Ma, contestuamente, nella sua edizione odierna Repubblica sciorina ed esamina che i tanti problemi nell’agenda del premier: a partire dal “grande freddo” calato non proprio improvvisamente sul dialogo con Zingaretti, per finire con i nodi da sciogliere su tutto e in tempi brevi. Soluzioni “miraggio”, tutt’altro che facili da raggiungere…

Conte disposto a tutto pur di finire la legislatura?

Di contro, è noto ormai a tutti che Conte è disposto a tutto pur di concludere questa legislatura. Così come è perfettamente consapevole che l’emergenza coronavirus ha in qualche modo “giocato a suo favore”, rilancio di lui un’immagine di salvatore della patria che, per quanto contestato, ha comunque protagonizzato i tutti questi ultimi, lunghi mesi… Una possibilità che, almeno a detta dei sondaggi di Nando Pagnoncelli, il premier ha saputo cavalcare. E i numeri di Pagnoncelli, in questo, confermerebbero: attestando Conte addirittura al 63% dell’indice di gradimento tra gli italiani.

Tutti i nodi della maggioranza e quel gelo con Zingaretti che…

Eppure, sempre secondo il retroscena di Repubblica, ripreso dal quotidiano diretto da Feltri, «ieri Rocco Casalino solcava i corridoi della Camera stroncando ogni ipotesi di complotto ai danni del premier. Brandendo la cartellina dei sondaggi». E sentenziando: «Ma li avete visti i numeri del suo gradimento?». Peccato che al portavoce di Conte sfugga che i numeri delle previsioni sondaggistiche lascino il tempo che trovano. E che, come tutti sanno, con buona pace di sostenitori e fan di Conte, ed elettori futuri, non abbiano sempre, necessariamente, riscontro in quella che è la situazione del Paese reale. Sul cui giudizio pesano – e continuano a pesare da troppo ormai – le sospensioni di giudizio politico su Mes, Autostrade, Alitalia e decreti sicurezza. Per non parlare dei rapporti, ogni giorno più tesi, con gli alleati di governo dem…