Cattive notizie per il centrosinistra. Sul territorio i cittadini bocciano l’operatore degli amministratori della coalizione di governo. Lo testimonia il termometro del gradimento di governatori e sindaci pubblicato oggi dal Sole 24Ore. Secondo Governance poll 2020 di Noto sondaggi il primi quattro governatori più amati sono di centrodestra. Fanalino di coda il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Che si piazza in fondo alla classifica per popolarità. In pole position svetta il presidente del Veneto Luca Zaia, che conquista il 70 per cento. Premiato per il decisionismo dimostrato con l’emergenza covid. Seguito dai governatori del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dell’Umbria Donatella Tesei e della Calabria Jole Santelli.

Il centrodestra sbanca la classifica dei governatori più amati

Bisogna aspettare il quinto posto per trovare un presidente di centrosinistra. Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna. Al sesto posto si piazza il presidente della Regione Abruzzo di Fratelli d’Italia Marco Marsilio. Seguono i colleghi del Piemonte Alberto Cirio, della Liguria Giovanni Toti, che ottiene lo stesso gradimento di Christian Solinas, governatore della Sardegna. E ancora il governatore di centrosinistra della Toscana, Enrico Rossi, della Campania Vincenzo De Luca. Al 12esimo posto, Sebastiano Musumeci presidente della Sicilia. Seguito dal governatore della Lombardia Attilio Fontana, del Molise Donato Toma e della Basilicata Vito Bardi, tutti e quattro di centrodestra.