Il cardinale antisovranista e pro migranti ora va alla festa dell’Unità

L’arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi andrà alla Festa dell’Unità che si svolgerà a Bologna dal 27 agosto al 21 settembre. Come riporta Italia Oggi sarà l’ospite più atteso, assieme a Nicola Zingaretti. E non c’è da meravigliarsi. Si è schierato contro i sovranisti affermando che non fanno benne all’Italia. (Intervenendo durante la scuola di formazione promossa da Mcl, cioè dal Movimento Cristiano Lavoratori disse: «I sovranisti sono degli indipendentisti che di certo non fanno bene al Paese»). Il cardinale è molto apprezzato negli ambienti progressisti. Quando Papa Francesco ha scelto l’arcivescovo di Bologna come cardinale, la senatrice Monica Cirinnà ha esultato. E non è stata l’unica. Il presidente Pd della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini si è mostrato entusiasta. «Egli è un prezioso punto di riferimento per tutti. Una figura, la sua, che si caratterizza, nell’ambito della propria missione pastorale, per l’apertura al dialogo, all’accoglienza, sempre pronto a prestare aiuto a chi più ha bisogno». Perfino Pierluigi Bersani si è compiaciuto: «Ancora una volta, nominandolo cardinale, Papa Bergoglio ha indicato la strada. Non solo per la Chiesa».

Il cardinale Zuppi alla festa del Pd