Tra i nuovi cardinali nominati da Bergoglio c’è anche monsignor Zuppi. È l’arcivescovo di Bologna noto per i tortellini al pollo. Zuppi è anche tra i cardinali non ostili all’Lgbt.

Sono d’impronta progressista i nuovi cardinali, come ricorda il Giornale. Progressisti e pro-migranti. Il belga Hollerich è anche intervenuto nella campagna per le europee. Contro i sovranisti, ovviamente. «Le sue dichiarazioni di ieri hanno interessato ancora l’agone della politica. Il neo cardinale, stando a quanto si apprende dall’Agi, ha rimarcato la necessità di”salvaguardare la democrazia, altrimenti i populismi e le loro promesse false torneranno Siamo dinanzi la costante della sua Weltanschauung». E , come riferisce il Primato Nazionale, è anche andato pranzo con il patron dei centri sociali Casarini. L’incontro conviviale era in onore delle on

Il cardinale canadese Michael Czerny ha fatto di meglio. Sul suo stemma spicca e un barcone di migranti. «Se è vero che in Vaticano esistono correntisimi, quindi, questo può essere definito il concistoro più progressista tra quelli che hanno avuto luogo in questi sei anni e mezzo. Se dovessimo contare alla maniera di un calcolo elettorale, scopriremmo che il Papa della Chiesa cattolica non ha i due terzi del sacro collegio, quelli che servono per l’elezione di un Papa, ma supera il 50% del totale per porporati creati, ben 67. E nessuno può dire che quello di ieri sia stato l’ultimo concistoro convocato dall’argentino».

In tutto i nuovi cardinali sono 13. Ma solo dieci potranno votare al prossimo conclave. Per questioni di età.

Compassione è la parola chiave nell’omelia del Papa per la creazione dei nuovi porporati: «È viva in noi la coscienza di questa compassione di Dio per noi? Non si tratta di una cosa facoltativa, e nemmeno, direi, di un ‘consiglio evangelico’. No. Si tratta di un requisito essenziale. Se io non mi sento oggetto della compassione di Dio, non comprendo il suo amore. Non è una realtà che si possa spiegare. O la sento o non la sento. E se non la sento, come posso comunicarla, testimoniarla, donarla? Concretamente: ho compassione per quel fratello, per quel vescovo, quel prete?… Oppure sempre distruggo con il mio atteggiamento di condanna, di indifferenza?».