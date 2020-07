Fatto Quotidiano, Rauti: «Travaglio & co li conosciamo, chi semina odio raccoglie tempesta»

Un “articolo disgustoso” da parte di chi non riesce a digerire la crescita di consensi di FdI e della sua leader. Per Isabella Rauti l’infimo attacco del Fatto Quotidiano a Giorgia Meloni e al suo partito va dunque inserito nel contesto del “livore” suscitato negli “odiatori professionisti” dai successi della destra e della sua presidente. “Ma attenzione – avverte la senatrice – chi semina odio… raccoglie tempesta”.

Al “Fatto Quotidiano” non sopportano la crescita di Meloni e FdI

E, infatti, quello stesso articolo, intitolato “Fascismo. È l’acqua in cui sguazzano la sora Meloni e i suoi Fratelli d’Italia” è valso a Travaglio e alla sua testa un mare di critiche bipartisan. E, d’altra parte, arrivando ad auspicare l’uso dello “schioppo” contro gli esponenti della destra, non poteva che essere così. “Il Fatto Quotidiano, il solito fattaccio – commenta Rauti – pubblica un articolo disgustoso contro Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. FdI cresce costantemente e la nostra leader vola nella popolarità e nel gradimento e così gli odiatori professionisti del Fatto Quotidiano alzano il tiro degli insulti e non controllano il livore!”.

Rauti: “Li conosciamo, ma stavolta è veramente troppo”

“Li conosciamo, ma stavolta è veramente troppo“, chiarisce Rauti, sottolineando che “quanto scrivono è violenza verbale pura e istigazione all’odio”. “Ma attenzione – conclude la senatrice – chi semina odio …raccoglie tempesta”.