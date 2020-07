Pare sia una moda estiva citare i politici della prima Repubblica per darsi lustro. Lo ha fatto Matteo Salvini citando Enrico Berlinguer, e suscitando fibrillazioni a sinistra. E lo ha fatto oggi Alessandro Di Battista, citando Giorgio Almirante. Difficile trovare un filo logico: cosa c’entra Almirante con il grillino descamisado Di Battista? Nulla, tranne forse una qualche vaga eredità trasmessa dal padre al figlio devoto dei Cinquestelle. E a sua volta Almirante nulla c’entra neanche con Matteo Salvini, anche se il leader leghista lo ha elogiato in tv: “Mi piaceva Almirante aveva una coerenza e una dignità eccezionali”.

L’inchiesta sui camici in Lombardia che coinvolge Fontana

Ma facciamo ordine sulle citazioni di oggi. Alessandro Di Battista attacca il leader della Lega Matteo Salvini dopo le dichiarazioni dell’ex ministro sull’inchiesta camici in Lombardia. Salvini ha parlato di indagini a orologeria, difendendo Attilio Fontana esattamente come i grillini hanno difeso la Raggi sotto inchiesta e esattamente come ha fatto lo stesso Di Battista quando si sono scoperti i lavoratori in nero nell’azienda del padre di Luigi Di Maio e in quella del suo stesso padre. All’epoca Di Battista si lamentava perché i Cinquestelle erano nel mirino, perché tutti erano alla ricerca di magagne piccole e grandi di esponenti del Movimento. “Non possiamo neanche mettere la macchina in doppia fila”, si lagnava Di Battista figlio dopo che Le Iene erano andate a bussare alla casa di suo padre. Salvini, all’epoca, evitò di affondare il coltello nella piaga (M5S e Lega erano insieme al governo). E disse che le vicende familiari non dovevano avere ripercussioni in politica.

Di Battista contro Salvini: da lui parole vigliacche

Tutto dimenticato, da parte di Di Battista, che oggi pare una furia contro Salvini. Così scrive su Facebook: “Salvini – uno degli uomini più banali, politicamente vili e conformisti d’Italia – ha appena commentato l’inchiesta che coinvolge il leghista Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia. L’inchiesta riguarda un appalto assegnato proprio da Regione Lombardia ad una società che produce camici e che appartiene al cognato di Fontana (la moglie di Fontana detiene il 10% della stessa società). L’ipotesi di reato è frode in pubbliche forniture. Nell’attesa di capirci di più sull’inchiesta (Fontana è innocente fino ad un’eventuale condanna ed ha il diritto di difendersi) si capisce tutto del personaggio Salvini. Un personaggio molto sopravvalutato”, scrive su Facebook l’ex deputato M5S.

La citazione di Almirante

E continua: “In un paese normale un leader che ogni giorno parla di legalità rispetto al tema dell’immigrazione, che va a Capaci a rendere omaggio – a favore di telecamere – a Giovanni Falcone, che parla di piccole e medie imprese e dei loro problemi a restare in piedi”, rimarca Di Battista, “non avrebbe mai pronunciato parole così scontate. Parole vigliacche, immorali, mediocri, convenzionali… berlusconiane. La qualità di un leader si vede soprattutto in questi momenti. Giorgio Almirante, politico ammirato da molti sostenitori di Salvini, diceva: ‘Un ladro va messo in galera. Se il ladro è uno dei nostri deve avere l’ergastolo'”.

E aggiunge: “Il giorno in cui Salvini non verrà più trattato da fascista ma da quel che è veramente, ovvero un cazzaro dozzinale ecco, quel giorno coinciderà con la fine politica di questo personaggio”. In un post scriptum Di Battista conclude: “Se un portavoce del Movimento 5 Stelle venisse indagato per un appalto sanitario assegnato ai suoi familiari nei mesi del Covid io vorrei solo sapere rapidamente la verità”.

Di Battista e l’ossessione del travaglismo

Ma Giorgio Almirante pronunciò mai la frase che Di Battista gli attribuisce? Probabilmente il grillino si confonde con la campagna per la pena di morte contro i terroristi. Fu in quell’occasione che Almirante ebbe a dire, in un congresso del Msi e alla stampa, che un eventuale terrorista di destra avrebbe meritato la doppia pena di morte. Forse Dibba ha fatto una sintesi tutta sua, data la sottocultura grillina basata su spezzoni di internet, infilandoci l’ossessione del travaglismo sui politici ladri (che nel Msi non c’erano) e in ogni caso parlando (come spesso gli capita) di cose di cui nulla sa e capisce. Meglio tacere, allora, e attendere l’esito delle indagini su Fontana.