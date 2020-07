Covid a Vicenza, è guerra in famiglia. Il figlio del manager untore dà ragione a Zaia: mio padre meritava il Tso. Continuano a far discutere le dichiarazioni del governatore Zaia sui nuovi focolai di Covid in Veneto, suscitando le reazioni più diverse. Molti hanno giudicato bellicosi quei richiami al Tso e a responsabilità penali legate all’allentamento delle misure di protezione, al rifiuto di farsi curare, al riaccendersi del rischio epidemia. Altri, invece, si sono schierati col presidente di Regione: tra questi, spicca il nome del figlio del manager considerato un nuovo “untore”. L’uomo che non ha rinunciato a una affollata festa di compleanno mentre stava male con 38 di febbre. l’imprenditore che, in barba a precauzioni, divieti e buon senso, ha continuato anche a lavorare. Incontrare persone. Andare in giro fino a quando il ricovero non poteva più essere evitato. Il paziente ora ricoverato in terapia intensiva.

Ebbene sì: il figlio del manager ora in terapia intensiva dopo una trasferta di lavoro in Serbia (con tanto di partecipazione a una festa super affollata), e che rifiuta di farsi curare, si schiera con Luca Zaia. E in un’intervista al Corriere della sera spiega anche perché: «Ha ragione Luca Zaia, il governatore. Ha ragione quando dice che serve il Tso per chi è positivo e rifiuta il ricovero. Curarsi è un dovere nei confronti della comunità. Non si può rischiare di contagiare altre persone», dichiara netto e determinato. Non solo, rincarando la dose delle sue recriminazioni, aggiunge pure: «Al suo comportamento non trovo alcuna giustificazione logica». Aprendo il discorso a ulteriori affondi che, non a caso, non tardano ad arrivare.

Come quando, sempre dalle colonne del Corriere, imputa al genitore anche una inaccettabile «leggerezza o una sottovalutazione del pericolo al quale stava andando incontro. E pensare che papà all’inizio era molto attento a ogni forma di prevenzione… Ad ogni modo ha sbagliato. E questo non si discute»… E non è nemmeno tutto. Sempre al quotidiano di via Solferino, parla anche il fratello del manager in terapia intensiva. Il quale, eleva al quadro la portata di sospetti e polemiche, asserendo che «il viaggio d’affari di cui ho letto sulla stampa: non esiste. E non ha niente a che vedere con gli impegni dell’azienda». Aprendo quindi, con le sue affermazioni, all’ipotesi di una «trasferta privata di cui non ero al corrente. E della quale – conclude il congiunto del paziente – non so niente, né posso dire niente». Una guerra in famiglia che alza la temperatura dello scontro. Delle preoccupazioni. Delle polemiche.