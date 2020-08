Covid, 379 nuovi casi, 9 decessi. Il picco maggiore in Veneto. Solo la Valle d’Aosta a zero contagi

Si conferma l’aumento dei contagi registrato negli ultimi due giorni. Lo testimonia il bollettino odierno sull’andamento del covid in Italia. Dopo il picco di ieri (386) oggi si registrano 379 nuovi casi. In aumento i decessi: oggi sono 9 le vittime (ieri erano state 3). Di cui 4 in Lombardia, 1 in Piemonte, 1 in Veneto, 1 in Liguria, 1 in Campania, 1 in Puglia. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale così a 247.537, mentre il numero dei decessi arriva a 35.141. Quasi 7mila tamponi in più rispetto a ieri: oggi ne sono stati effettuati 68.444.

Covid, 379 nuovi casi, 9 decessi nelle ultime 24 ore

Migliora la situazione in Lombardia con 77 casi contro gli 88 di ieri. Dei nuovi casi, 5 ‘debolmente positivi’ e 24 a seguito di test sierologici, a fronte di 8.348 tamponi effettuati. I nuovi guariti dimessi da ieri sono 97 e le persone che si trovano in terapia intensiva sono scese a 7 (-6 rispetto a ieri). L’incremento maggiore si registra in Veneto. Dopo il picco di contagi registrato ieri, sono 117 i nuovi casi. Qui pesa il focolaio del centro di accoglienza migranti nel Trevigiano. Oggi nella Regione ci sono 45 focolai attivi rispetto ai 38 di ieri. Al momento ci sono 132 positivi (131 migranti e un mediatore culturale) nel Centro di accoglienza dell’ex Caserma Serena di Casier, nel Trevigiano. Sono 36 i nuovi casi registrati in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore.

Zero decessi nel Lazio, in Valle d’Aostra nessun caso

Zero decessi oggi nel Lazio, dove si registrano però 18 nuovi casi di Covid. Di questi 4 provengono da altre regioni. E 5 sono casi di importazione, un caso del Bangladesh, uno da Albania, uno da Moldavia, uno da Pakistan e uno da Polonia. In totale il numero dei positivi a oggi è di 8.647, mentre il numero di deceduti è pari a 863 e il numero totale di guariti è di 6.839. Sono attualmente positive 945 persone. In Sardegna si registrano 10 casi positivi, riconducibili a migranti arrivati nei giorni scorsi dall’Algeria e intercettati dalle forze dell’ordine. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. Sono 1.404 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nelle altre regioni si registrano 15 i nuovi in Alto Adige 16 in Sicilia, 14 in Toscana, 21 in Piemonte, 9 in Campania, 5 in Abruzzo e 4 in Calabria. Nelle Marche si contano 21 nuovi casi di Covid. Solo la Valle d’Aosta fa segnare oggi zero contagi.

Tra i nuovi positivi al Covid19, anche due bambini: un neonato di appena 4 mesi, nell’ambito del focolaio di Carpignano salentino (Lecce) e, nello stesso nucleo familiare, anche un altro bambino di 3 anni. Entrambi i piccoli stanno bene.