“Tutti sfilano da soli, soltanto uno sfila in coppia. Questa foto chiarisce chi ci governa e perché c’è chi non si fida. Gli si può dar torto?”. La staffilata ironica, su Fb, è di Gaetano Quagliariello, senatore di Idea, che pubblica un frottage fotografico nel quale si vedono tutti i leader europei sfilare, al termine del vertice sul Recovery Fund, ma solo uno, il nostro, Giuseppe Conte, accompagnato in passerella dal suo portavoce, Rocco Casalino. Non nuovo a prove di esibizionismo…

In rete, ovviamente, si è scatenata l’ironia per il protagonismo di Casalino, e quella composizione di foto, in alto, circola un po’ ovunque.

Un commento, su tutti. Quello di Massimo Costantini: “Siamo al grottesco, al ridicolo, alla coppia da avanspettacolo. Il capo del governo di una nazione (il manichino tuttointinta) che ha per consigliere un concorrente del grande fratello. Questo velleitario piccolo duce sta precipitando l’Italia e gli italiani in un mare di vergogna e di ilarità. Non oso pensare ai sorrisetti di scherno che si faranno gli altri capi di stato europei, pronti a divorarci come inermi agnelli sacri…”.