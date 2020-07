Capezzone si scatena in tv contro il Pd: «Avete la faccia come il c…, vergognatevi» (video)

Dati della sanità laziale alla mano, un Daniele Capezzone scatenato, nel corso della trasmissione Quarta Repubblica, mette a tacere l’arroganza del Pd che accusa il governatore lombardo Attilio Fontana. Un compito, per la verità, non particolarmente complicato, visto lo stato dell’assistenza nel Lazio. “Per un’operazione di ernia devi aspettare da 8 a 10 mesi. Una persona che conosco ha chiamato il centro prenotazioni per una colonscopia, le hanno detto di ripassare nel 2021. Voi, con il vostro segretario che governa questa fogna dove la gente se non ha i soldi per pagare il privato muore di cancro, avete la faccia come il c…o di accusare la Lombardia dove 150mila persone non lombarde vanno a curarsi? Ma vergognatevi”, ha chiosato Capezzone all’indirizzo della senatrice dem Simona Malpezzi, che aveva appena finito di puntare l’indice contro Fontana. “Questa è la realtà della gente povera che, infatti, non vi vuole vedere. Perché vi vede voi – ha sottolineato Capezzone – che fate i fighi con le borse di Vuitton e poi fate i comunisti. Ma vergognatevi”.

Capezzone smaschera “la faccia come il c…” del Pd

“Il Pd userà tutti gli strumenti per dimostrare che la regione Lombardia non è stata all’altezza ad affrontare l’emergenza”, ha detto la Malpezzi, cavalcando entrambe le strumentalizzazioni con cui la sinistra cerca di mettere in discussione il modello di buon governo lombardo. La prima, quella della gestione della drammatica emergenza Covid. La seconda, quella dell’affaire camici. Ma anche su questo Capezzone ha avuto gioco facile a smascherare le più che imbarazzanti ipocrisie Pd, ricordando i 14 milioni di euro persi da Zingaretti con la fornitura fantasma di mascherine della Regione Lazio.