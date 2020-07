Azzolina umiliata in tv. E se la prende con Meloni e Salvini: «Terrorizzano le famiglie» (video)

Non è chiaro se abbia fatto buon viso a cattivo gioco o se proprio non si sia resa conto dell’umiliazione che stava subendo in video. Fatto sta che ieri sera a In Onda, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è stata messa di fronte a tutta l’inadeguatezza delle sue “genialate”, a partire dal famigerato banco con le rotelle.

Azzolina umiliata in tv

Con la consueta, gioviale perfidia Luca Telese e David Parenzo hanno fatto trovare in studio uno di quei banchetti. Il ministro, quindi, è stato invitato a prendervi posto ed è stato allora che la diabolica coppia de La7 si è scatenata. Un momento storico”, ha ironizzato Telese; “Chiedo scusa a Urbano Cairo”, ha aggiunto Parenzo. “Non è difficile sedersi e lavorare”, ha detto Azzolina agli sghignazzanti conduttori. “Se uno ha il Rocci non c’entra”, ha incalzato ancora Telese. “C’entra, c’entra, voi siete malpensanti”, ha sostenuto la Azzolina, mentre se ne stava rattrappita nel banchetto.

Ma per il ministro la colpa è di Meloni e Salvini

Secondo il ministro, però, le preoccupazioni di genitori e studenti non sarebbero dovute alle incertezze e agli evidenti ritardi, ma all’opposizione che semina il panico. “Il 14 settembre si tornerà a scuola. Con maggioranza si lavora insieme, dalle opposizioni meno propaganda c’è e più faremo contente le famiglie. Le polemiche sui banchi? Abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici di dirci di quale tipologia di banco hanno bisogno: la gara sarà europea, vedremo quali aziende parteciperanno. Lasciateci lavorare: meno polemica perché non serve e terrorizza le famiglie”, ha sostenuto il ministro nel corso della trasmissione di Rai3 Agorà.