Chiusa in una gigantesca gabbia per canarini, montata di fronte al Tribunale di Londra che dovrà decidere sull’estradizione di Julian Assange, la stilista britannica Vivienne Westwood, regina del punk moderno e della provocazione contesta così la consegna del fondatore di Wikileaks agli Usa che lo vogliono processare.

“Io sono Jiulian Assange, sono un canarino chiuso in una gabbia!“, ha detto Westwood, tutta vestita di giallo, e seduta sull’altalena della gabbia.

“Julian è un combattente per la libertà che è vittima di abusi da parte dell’illegale gioco della legge dei governi”, ha affermato la 79enne stilista prima di entrare nella gabbia di fronte ad Old Baley.

Contro Assange, ha continuato la Westwood, è in atto “un complotto per incastrarlo, per fare di lui un esempio per tutti i giornalisti affinché non svelino mai la verità sull’America“.

La protesta, ideata dal figlio di Westwood, Joe Corrè, creatore di Agent Provocateur ed attivista politico, arriva a meno di due mesi dall’udienza – rinviata per l’emergenza Coronavirus da maggio al 7 settembre – per l’estradizione di Assange negli Stati Uniti. Che accusano il giornalista di violazione della legge sullo spionaggio per aver reclutato ed incoraggiato hackers ad ottenere materiale classificato.

In particolare l’accusa si incentra sulla vicenda dell‘analista militare Chelsea Manning che gli consegnò le centinaia di migliaia di file sulle guerre in Iraq ed Afghanistan nel 2010.

“Vogliono mandarlo in prigione per una sentenza di 175 anni e chiuderlo in un blocco di cemento per prigione – ha detto ancora Westwood. – Questo potrebbe succedere a qualsiasi giornalista perché non è un crimine pubblicare la verità”.

La polizia britannica ha arrestato Assange nell’aprile del 2019 nell’ambasciata dell’Ecuador dopo che il Paese latino americano aveva revocato l’asilo politico che per sette anni gli aveva permesso di rimanere rifugiato nella sede diplomatica a Londra.

Assange ha catalizzato, sulla sua vicenda, l’attenzione di diversi Vip. Come l’ex-Baywatch Pamela Anderson che è divenuta anche la sua fidanzata.