Ancora un incidente grave con monopattino: 35enne in ospedale in codice rosso a Milano

Milano registra un nuovo incidente grave che coinvolge un monopattino elettrico. Nella notte un uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli dopo una brutta caduta dal mezzo.

L’incidente in monopattino e la corsa in ospedale

L’incidente si è verificato poco prima delle 4, nella zona di via Vitruvio, a due passi dalla Stazione Centrale. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’uomo, che ha 35 anni ed era alla guida di un monopattino in sharing, sarebbe caduto da solo senza l’intervento di altri mezzi. Esclusa anche, a quanto trapelato, la possibilità che a provocare l’incidente possa essere stato qualche dissesto del manto stradale.

Il terzo caso in pochi giorni

Quando sono arrivati, i soccorritori lo hanno trovato in stato di incoscienza e portato in ospedale in codice rosse. Con il passare delle ore, poi, le sue condizioni sono migliorate. L’incidente in monopattino del 35enne milanese è l’ennesimo di una lunga serie in tutta Italia ed è il terzo in pochi giorni a Milano, il più grave dei quali era avvenuto venerdì scorso quando una 31enne è finita contro un furgone, riportando un gravissimo trauma cranico. Solo ieri poi a Trento un uomo di 30anni è stato investito mentre viaggiava su un monopattino in tangenziale. La vittima è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, mentre anche la conducente dell’auto, una ragazza di 23 anni, ha avuto bisogno di cure medice a causa del forte choc.