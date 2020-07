Anche la Orlandi contro Magalli: «Stucchevole». È un tiro al bersaglio, qualcosa non quadra

Giancarlo Magalli resta uno dei personaggi televisivi più amati dagli italiani. E si trova in una bufera da mesi. Non solo per la lite con Adriana Volpe ma soprattutto per le fake news che continuano a uscire su di lui. Forse perché dà fastidio a qualcuno. O forse perché non è allineato politicamente. Ultimamente addirittura è stata messa in giro la voce che gli avrebbero offerto soldi per mettere in difficoltà la Volpe. Un atteggiamento inaccettabile di tanti “fucilatori” nei confronti di un artista che continua ad essere una colonna dello spettacolo italiano.

Magalli attacca: bufale su di me

«Come sempre, non è vero. Nessuno mi ha offero soldi. Mi avevano chiesto di andare, dietro compenso, al Grande Fratello a parlare con lei. La cosa non mi attirava molto. E non volevo né essere messo in difficoltà né mettere in difficoltà lei. Quindi ho detto di no. Tutto qui. Che bomba, eh?».

L’attacco di Stefania Orlando

Ma gli attacchi contro di lui continuano. «Trovo ingiustificato e stucchevole l’accanimento nei confronti di Adriana. Fare dell’umorismo sui bassi ascolti di un programma non lo trovo carino. Dietro una trasmissione ci sono tante persone che lavorano e Magalli questo dovrebbe saperlo. Ma se l’ironia è una facoltà a numero chiuso, lo è anche l’eleganza». Così, intervistata dal settimanale Chi, Stefania Orlandi difende Adriana Volpe dopo le parole che Magalli ha riservato alla conduttrice e al suo programma Ogni Mattina su Tv8.

Magalli e Demo Morselli

Ma Magalli evita di cadere nella trappola dello scontro infinito. E preferisce smentire un’altra falsa notizia. «Il solito astioso, di cui non voglio nemmeno fare il nome, ha dichiarato ai giornali che il prossimo anno a I Fatti Vostri Demo Morselli non ci sarà per colpa mia. E la fitta schiera dei giornalastri si è precipitata a diffondere la notizia senza prendersi la briga di verificare. Bastava una telefonata: il maestro Morselli è vivo e vegeto (io ci ho parlato anche ieri). Ed avrebbe, essendo persona perbene e sincera, confermato che io con la sua sostituzione non c’entro nulla e che, anzi, mi sono molto battuto per evitarla».

La “battaglia” degli ascolti

Il conduttore de I Fatti Vostri, riferendosi allo share del nuovo programma condotto dalla Volpe, aveva punzecchiato l’ex collega pubblicando sulla sua pagina Facebook un post, poi cancellato, con un’immagine con su scritto “0,9%”, accompagnata da una faccina con il dito sulla bocca che invita a fare silenzio.