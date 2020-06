Zecchi, attacco frontale a  Stefano Feltri: «Lei si sente tanto intelligente ma dice fesserie» (video)

Parole grosse a Stasera Italia, uno scontro durissimo. A sorpresa Stefano Zecchi – che di solito parla in modo pacato – ha attaccato duramenrte Stefano Feltri. Un attacco frontale perché alcune affermazioni del giornalista, proprio non era possibile accettarle. Sul video scorreva l’argomento: “L’Italia in crisi, l’Europa risponde con un pagherò”.

Primo round, Stefano Feltri “colpisce” Zecchi

Ad accendere il fuoco è stato proprio Stefano Feltri, definendo «chiacchiere da bar» quelle di chi parla di attività che non riapriranno a settembre. E immediatamente se l’è presa con il professore: «Non so cosa insegni Zecchi. Ma forse sono cose fuori dal suo campo di specializzazione. Però sono banalità inaccettabili». nel momento in cui «si sta parlando di cose tanto serie». I soldi europei «arrivano nel 2021 perché escono dal bilancio europeo. Non è vero che l’Europa esiste, come esistono i governi nazionali».

Secondo round, Zecchi reagisce e parla di rispetto

A quel punto il professore è esploso: «Io posso capire che lei si senta molto intelligente. Ma cominci a rispettare gli altri. E vedrà che rispettando anche il parere degli altri, forse lei caprià qualche cosa di più». Immediatamente dopo, ha iniziato a incalzare in modo irrefrenabile.

«Vada a vedere cosa succede nelle strade»

Zecchi non ha usato mezze misure. Sempre dando del “Lei” all’avversario: «Vada per strada, vada a vedere. Faccia il giornalista. Vada a vedere cosa succede nelle strade, nelle case, nei negozi». E ancora: «Vada a vedere quanti sono chiusi e poi mi racconterà se sono discorsi da bar».

Zecchi: «Lei dice fesserie»

«Vada nei bar, caro Feltri», ha aggiunto Zecchi. «E impari a riconoscere la verità tra la gente. Lei evidentemente tra la gente non ci va. Lei sa tanti slogan, tante belle parole ma in realtà dice fesserie. Perché tutti quelli che ci stanno ascoltando sanno quante difficoltà ci sono».