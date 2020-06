Spot choc dei Comuni della Locride per promuovere il turismo al Sud a dispetto del Nord, dove andare in vacanza, a parere dei Comuni della Calabria, potrebbe essere un azzardo. “Politiche ambientali sanitarie e suicide orientate al business hanno distrutto la sanità e consentito all’inquinamento di esplodere e causato migliaia di morti”, recita il claim della pubblicità promossa dall’Associazione dei Comuni della Locride. E poi: ”In Calabria il distanziamento sociale si pratica da 3000 anni. Una forma di civiltà e di rispetto che ha preservato queste terre da un contagio di massa come avvenuto altrove”.

“La Calabria da scoprire”

Il claim della campagna è “Riviera dei Gelsomini – La Calabria da scoprire”. La costa dei Gelsomini, sul Mar Ionio, è una delle zone balneari più belle d’Italia ma, allo stesso tempo, una delle meno conosciute. Lo spot durata due minuti, ma avrà anche versioni più brevi. Conterà anche su una diffusione nazionale sui social network e sulle TV locali. Lo spot esordisce con alcune immagini delle spiagge del Nord Italia. Tra queste Jesolo, Rimini o Rapallo, affollatissime anche in queste ore. Lì “dove il distanziamento sociale è una chimera” scandisce implacabile il sottotesto del commercial. Poi le immagini sfumano sul Sud: spiagge sterminate e mozzafiato della Locride, di Africo, di Bianco, di Caraffa del Bianco, di Locri, di Siderno per non parlare dell’Aspromonte incontaminato e selvaggio, dove primeggia San Luca borgo che ha dato i natali a Corrado Alvaro. Nello spot viene celebrata la cultura dell’accoglienza meridionale e la possibilità di trascorrere una vacanza sicura.

Klaus Davi: “Rompiamo i pregiudizi su Calabria e Locride”

«Il messaggio è: venite in vacanza nella Locride». Rompere i pregiudizi attraverso uno spot incentrato sull’importanza di scoprire le bellezze nascoste della Calabria, con particolare riferimento ai paesaggi, alla cultura, alla storia dei 42 comuni della Locride. L’idea è del massmediologo e consigliere di minoranza di San Luca, Klaus Davi. Il video promozionale, realizzato in collaborazione con RTV e l’editore Eduardo Lamberti Castronuovo, sarà diffuso a livello nazionale sui social network e sulle TV locali.

“Tutti i sindaci del comprensorio potranno, infatti, decidere se aderire dando la propria disponibilità. «Qualcuno doveva partire e noi lo abbiamo fatto con la comunicazione», ha affermato Klaus Davi, al quale si deve riconoscere il merito di aver fatto “da straniero”, quello che in tutti questi anni nessuno – né a livello regionale, né locale – aveva mai avuto il coraggio o la voglia di fare”.