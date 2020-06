Al guinzaglio? Salvini difende la Ceccardi. E poi un Salvini che tiene alla catena un cane che ringhia e dice: “Azzardatevi a ripeterlo e la sciolgo”. Questa l’offensiva vignetta di Vauro sulla leghista Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra in Toscana. Contro di lei fioccano da giorni insulti e vergognose ironie. Da ultimo il dem Eugenio Giani ha detto che è una candidata che Salvini tiene al guinzaglio. E Vauro proprio a questa infelice frase si è richiamato.

Non solo. Giorni fa Il Fatto se l’era presa con la figlia della Ceccardi, asserendo che la ragazzina avrebbe fatto, con una madre così, anni di psicanalisi. E aveva scritto che la candidata è una che “ringhia”contro gay e neri. E anche il ringhio viene evocato dal sempre “elegante” Vauro che raffigura la candidata come un cane alla catena.

Ma non è finita qui. Contro la candidata della Lega è in atto un vero e proprio bombardamento da sinistra. Il deputato toscano della Lega Edoardo Ziello denuncia: “Il sindaco del Pd di San Miniato (Pi) ha definito Susanna Ceccardi come ‘una protesi’ offendendo migliaia di persone diversamente abili o fragili che le protesi sono costrette a portarle per davvero. Oltre ad essere degli odiatori profondi, siete anche dei grandissimi maleducati! Con il vostro comportamento state offendendo la Toscana che merita una classe politica all’altezza!”.

Matteo Salvini ha ripreso sulla sua pagina Fb la vignetta di Vauro, per dimostrare il modo in cui la sinistra – a parole paladina delle donne – si comporta quando l’avversaria è di destra. Salvini ha postato la vignetta con questo commento: “Che vergogna. La solita ipocrisia di una certa sinistra che si permette di denigrare e insultare chi non la pensa come loro. Al disprezzo del Pd e all’odio da centro sociale rispondiamo con cuore, idee e coraggio. Forza Susanna Ceccardi!”.