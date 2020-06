Una gara per comprare italiano: i nostri connazionali all’estero ci aiuteranno a superare la crisi

L’Associazione “Identità italiana -Italiani all’estero ” per contribuire al rilancio dell’economia italiana indice, con inizio il 1 Luglio prossimo, una campagna promozionale. E’ diretta agli oltre 5 milioni di connazionali residenti all’estero e agli svariati milioni di italodiscendenti sparsi in ogni parte del mondo.

L’apporto degli Italiani all’estero alle vicende politiche ed economiche della Madrepatria non è mai mancato. Come dimostrano nel periodo Risorgimentale la partecipazione di molti emigrati alle imprese di Mazzini e Garibaldi ; o l’accorrere dall’estero di molti volontari per combattere nelle Guerre d’Indipendenza e nella Prima Guerra Mondiale.

Né si può dimenticare che dopo la fine della seconda guerra mondiale, la ricostruzione fu possibile anche grazie alle “rimesse” degli emigrati. Oggi le prospettive per l’economia italiane sono quanto mai negative, peggiori anche di quelle relative alla crisi finanziaria mondiale del 2008: lo indicano le previsioni di tutti gli osservatori economici nazionali ed internazionali. Noi siamo però convinti che il popolo italiano saprà superare anche questa grave crisi. Così come negli anni ’40 e ’50 ha saputo superare le distruzioni fisiche e morali di una guerra perduta e di una feroce guerra civile: con spirito di sacrificio, senso del dovere, voglia di vivere che resero possibile il “miracolo italiano” degli anni ’60. Chiameremo a concorrere a questa opera gli Italiani stabilmente residenti all’estero: oltre 5.400.000 quelli iscritti all’AIRE. E e sopratutto i milioni e milioni di Italodiscendenti (stimati tra i 20 e i 70 milioni) sparsi nei cinque continenti.

Cercheremo di coinvolgerne il maggior numero possibile con la nostra pagina Facebook, con il nostro sito istituzionale, con il nostro foglio notizie, per invitarli a sostenere il grande sforzo che l’Italia è chiamata a fare: si tratta di un piccolo ma importante gesto: l’acquisto di prodotti italiani per la tavola, per la casa, per l’abbigliamento, per il tempo libero.

Diremo loro che:

1) “Il cibo italiano è il più buono e il più salutare del mondo: mangiamo italiano e facciamo bene all’Italia, ma anche a noi stessi e alla nostra salute!”

2)“La moda italiana è da sempre sinonimo di buon gusto e di eleganza: vestiamo italiano, aiutiamo l’Italia e vestiamoci di bellezza!”

3) “Il prodotto italiano è sinonimo di “prodotto ben fatto”: compriamo italiano, aiuteremo l’Italia, ma anche noi stessi acquistando prodotti di qualita’!”

In un secondo tempo, appena si saranno riattivati i collegamenti aerei con i Paesi nei quali è maggiormente apprezzata l’Italia come meta turistica, partirà la seconda fase della campagna con questo invito a visitare l’Italia. Ccon riferimento sia alle sue bellezze naturali che alle bellezze culturali artistiche storiche ed archeologiche:

4) “Viaggiamo in Italia, viaggiamo nella bellezza, Viaggiamo nella Cultura, Viaggiamo nella Storia!”